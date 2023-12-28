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Сегодня, 12:35

Президент РПЛ примет участие в заседании комитета по стадионам и безопасности УЕФА в апреле

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос о работе в комитете по стадионам и безопасности УЕФА.

«Было собрание комитета, все прошло отлично. Очень доволен, что попал в этот комитет, — много интересного. Почерпнул то, что может быть полезно как для РПЛ, так и для профессиональных соревнований. Поделился отчетом с руководителями РФС, чтобы они учитывали его в своей работе. Также планируется заседание в апреле, приму участие», — сказал Алаев «СЭ».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года, он покинул эту должность в июне 2023 года.

В августе 2022 года Алаев был единогласно избран президентом РПЛ.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
УЕФА
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