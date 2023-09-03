Экс-тренер сборной России рассказал, что думает о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что у «Зенита» чуть больше шансов на победу в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Зенит» будет делать все возможное от себя, чтобы добиться победы, он обретает свое истинное лицо, к которому мы привыкли. А ЦСКА, понеся сокрушительные кадровые потери, будет использовать все возможное, чтобы обрести внутреннюю уверенность. Потому что в их составе есть множество молодых игроков, кому Федотов вынужден доверять», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 3 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.