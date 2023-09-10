Тимощук: «Понимаю ли я, почему болельщиков бесит Марио? Наверное»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о поведении защитника Марио Фернандеса после гола Дугласа Сантоса в ворота ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Наверное, самый запоминающийся момент матча ЦСКА — «Зенит» — забег Марио.

— Это для вас он самый запоминающийся. Для меня и Марио самым запоминающимся был гол, поэтому он праздновал его с командой. Я не вижу ничего плохого. Почему-то когда мы играли дома с «Динамо», выбежали двадцать человек. Вы об этом не говорите?

— Вы понимаете, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио?

— Наверное, понимаю. Про Марио могу только сказать, что это профессионал, который раньше всех приходит и позже всех уходит. Тренируется, старается, готовит себя в тренажерном зале. Если вы приедете на базу, увидите, что он там один из первых. Он профессионал и человек, который помогает команде. Никаких претензий к нему нет.

— Вы сказали, что, наверное, понимаете, почему поведение Фернандеса многих раздражает.

— Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените. Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер. Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться.

— Если бы такая ситуация произошла в обратную сторону? Легенда «Зенита» перешла в ЦСКА, например. У вас бы это вызывало раздражение?

— Мы с нашими игроками в диалоге. Любые переходы, я думаю, возможны. Лишь бы ситуация устроила клуб. Мы всегда идем футболистам на встречу. Я бы расстроился, но если это решение игрока, и его семьи, то его нужно принять. Это его жизнь. Жизнь футболиста не такая длинная. Поэтому они в праве принимать решение, которое считают нужным.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.