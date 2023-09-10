Тимощук: «Понимаю ли я, почему болельщиков бесит Марио? Наверное»

Сегодня, 12:35
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о поведении защитника Марио Фернандеса после гола Дугласа Сантоса в ворота ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.
— Наверное, самый запоминающийся момент матча ЦСКА — «Зенит» — забег Марио.
— Это для вас он самый запоминающийся. Для меня и Марио самым запоминающимся был гол, поэтому он праздновал его с командой. Я не вижу ничего плохого. Почему-то когда мы играли дома с «Динамо», выбежали двадцать человек. Вы об этом не говорите?
— Вы понимаете, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио?
— Наверное, понимаю. Про Марио могу только сказать, что это профессионал, который раньше всех приходит и позже всех уходит. Тренируется, старается, готовит себя в тренажерном зале. Если вы приедете на базу, увидите, что он там один из первых. Он профессионал и человек, который помогает команде. Никаких претензий к нему нет.
— Вы сказали, что, наверное, понимаете, почему поведение Фернандеса многих раздражает.
— Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените. Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер. Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться.
— Если бы такая ситуация произошла в обратную сторону? Легенда «Зенита» перешла в ЦСКА, например. У вас бы это вызывало раздражение?
— Мы с нашими игроками в диалоге. Любые переходы, я думаю, возможны. Лишь бы ситуация устроила клуб. Мы всегда идем футболистам на встречу. Я бы расстроился, но если это решение игрока, и его семьи, то его нужно принять. Это его жизнь. Жизнь футболиста не такая длинная. Поэтому они в праве принимать решение, которое считают нужным.
Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.
В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -