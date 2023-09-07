КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса за празднование гола в матче против ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что КДК оштрафовал защитника «Зенита» Марио Фернандеса за выход из технической зоны во время празднования гола в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Марио добежал со скамейки запасных до углового флажка, чтобы отпраздновать гол Дугласа Сантоса в ворота бывшей команды.

«Выход из технической зоны Фернандеса, это первое нарушение в сезоне, штраф 10 тысяч рублей. Штраф получает напрямую Фернандес, поскольку это выход из технической зоны. То, что ему свистели, никак не влияет на безопасность. У делегата в рапорте не провокационные действия, а именно выход из технической зоны, не более, поэтому рассматривали выход из технической зоны», — приводит ТАСС слова Григорьянца.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.