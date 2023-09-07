Кривцов вспомнил, как уезжал с колонкой после матча с «Динамо»: «После победы можно и музыку громко послушать»

Кривцов вспомнил, как уезжал с колонкой после победного матча с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в разговоре с «СЭ» после победы над «Спартаком» (2:0) объяснил, почему после матча первого тура РПЛ против «Динамо» (3:1) покидал «ВТБ Арену» с колонкой, включенной на всю громкость.

«Мне же нельзя оставить колонку в раздевалке. Это наша колонка! После победы можно и громко послушать музыку, разве нет?» — сказал Кривцов «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний Кривцов провел за «Краснодар» 10 матчей, в которых забил 1 гол. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 7 туров, набрав 17 очков.