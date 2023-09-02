Экс-тренер «Спартака» Чернышов: «Не понятно, как Сазонова взяли в «Торино»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о переходе Сабы Сазонова из «Динамо» в «Торино».

«Не совсем понятно то, как футболиста, который не всегда попадал в состав «Динамо», берут в более сильную команду, в более сильный чемпионат. На это, видимо, есть какие-то свои соображения. Может, в «Торино» нехватка центральных защитников или кто-то получил травму, поэтому надо было брать игрока на подмену. Не исключаю, что за Сазоновым долго следили, и в клубе уверены, что он сможет заиграть в серии А», — цитирует Чернышова betonmobile.ru.

Контракт «Торино» с 21-летним грузинским защитником подписан до лета 2027 года.