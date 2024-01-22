Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:07

Экс-тренер «Спартака» Гладилин дал совет форварду ЦСКА Чалову

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что нападающему Федору Чалову нужно самому принять решение о своем будущем.

18 декабря 2023 года Takagazete сообщило о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову.

«Турция, конечно, не входит в топ-5 лиг. Но если у игроков есть желание попробовать себя в Европе, в сильных чемпионатах, побороться за еврокубки, то это вполне нормально. Чалову нужно самому принимать решение, тем более европейский опыт у него уже есть», — заявил Гладилин «Газете.ru».

19 декабря прошлого года стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

В этом сезоне футболист провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/21/22159951.shtml
Федор Чалов
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для критической инфраструктуры
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке
Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Иллинойс
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Ловчев рассказал, что думает по поводу позднего выхода «Спартака» из отпуска