Экс-тренер «Спартака» Гладилин дал совет форварду ЦСКА Чалову

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что нападающему Федору Чалову нужно самому принять решение о своем будущем.

18 декабря 2023 года Takagazete сообщило о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову.

«Турция, конечно, не входит в топ-5 лиг. Но если у игроков есть желание попробовать себя в Европе, в сильных чемпионатах, побороться за еврокубки, то это вполне нормально. Чалову нужно самому принимать решение, тем более европейский опыт у него уже есть», — заявил Гладилин «Газете.ru».

19 декабря прошлого года стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

В этом сезоне футболист провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.