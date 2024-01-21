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РПЛ

21 января, 23:46

Ловчев рассказал, что думает по поводу позднего выхода «Спартака» из отпуска

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что думает по поводу позднего выхода московского клуба из отпуска.

«Любой тренер, уходя в отпуск, расписывает, как провести предсезонку, какие игры ему нужны. Я не могу быть объективен, потому что в наше время было по-другому. Мы начинали играть только в апреле, а сейчас раньше. Говорить что-то будем, когда возобновится сезон, по результатам», — цитирует Ловчева Metaratings.ru

Игроки «Спартака» вместе с тренерским штабом вышли после каникул 19 января. 22 января после прохождения медицинского обследования футболисты отправятся на сбор в Дубай (ОАЭ). Первый контрольный спарринг подопечные Гильермо Абаскаля проведут 3 февраля против «Аль-Джазиры».

Источник: https://metaratings.ru/news/lovchev-o-pozdnem-vykhode-spartaka-iz-otpuska-ne-mogu-byt-obektiven-bylo-po-drugomu-326258/
Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
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