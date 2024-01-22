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РПЛ

Сегодня, 00:26

Чанов допускает, что у Федотова непростые отношения с селекционным отделом клуба

Виктория Кравченко
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что у главного тренера армейцев Владимира Федотова могут быть непростые отношения с селекционным отделом клуба.

«Ходили слухи, что у Владимира Федотова непростые отношения с селекционным отделом? По тому, как идут эти приобретения, то это вполне возможно. Тренер видит, что ему не хватает, а дальше вопрос к селекционерам, смогут ли они найти усиление или нет», —цитирует Чанова Legalbet.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице 28-ю очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-vpolne-vozmozhno-chto-u-fedotova-napryazhyonnie/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Вячеслав Чанов
ФК ЦСКА (Москва)
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