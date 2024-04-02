Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 апреля, 19:17

Источник: бывший полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

Экс-полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»
Бактиер Зайнутдинов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов может вернуться в чемпионат России, сообщает Milliyet.

По информации источника, казахстанским футболистом интересуются «Спартак» и «Краснодар». Российские команды уже начали переговоры. Отмечается, что турецкий запросит за игрока 4-5 миллионов евро, потому что в следующем сезоне он не будет считаться легионером.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА прошлым летом за 4,5 миллиона евро. За новый клуб 25-летний хавбек сыграл 34 матча, в которых забил 1 мяч. Контракт игрока с турецкой командой рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

В России кроме красно-синих он выступал за «Ростов».

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
24
Обсудить
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адиев может сменить Ромащенко в «Ахмате»

Широков — об Абаскале: «Может быть, не с тем богом советуется?»