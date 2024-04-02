Широков — об Абаскале: «Может быть, не с тем богом советуется?»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он при выборе состава советуется с богом.

«Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется — надо с футбольным богом говорить. Я смотрел второй тайм матча. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел. На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 21 матча «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 22-м туре красно-белые дома не сумели обыграть «Урал» (0:0).