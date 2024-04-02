Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 апреля, 19:37

Широков — об Абаскале: «Может быть, не с тем богом советуется?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он при выборе состава советуется с богом.

«Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется — надо с футбольным богом говорить. Я смотрел второй тайм матча. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел. На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 21 матча «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 22-м туре красно-белые дома не сумели обыграть «Урал» (0:0).

Источник: «РБ Спорт»
Роман Широков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Читайте также
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: бывший полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды»