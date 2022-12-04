Батак: «Не считаю, что уровень российского футбола сильно упал»

Экс-защитник «Динамо» и бывший тренер «Раднички» Радослав Батак сообщил, что готов возглавить российскую команду.

«Я не считаю, что уровень российского футбола сильно упал. Мне бы, например, хотелось поработать в России. Конечно, приоритет — высшая лига, но в Первой лиге тоже принял бы команду с амбициями подняться выше. Для меня важно, чтобы перед нами стояли большие задачи, — цитирует «РБ Спорт» Батака. — Что касается снижения уровня футбола, обычным зрителям может показаться, что стало меньше креатива, каких-то красивых действий. Но сейчас многие команды в России пытаются играть терпеливо, дисциплинировано, зачастую меняют тактику даже в перерыве, чтобы достичь результата. В России почти нет легких матчей, всем приходится максимально выкладываться, чтобы победить, очень много внимания уделяется стандартным положениям, и это на самом деле хорошо».

Батак выступал за «Динамо» с 2003 по 2005 год. Защитник сыграл за бело-голубых 62 матча и забил 3 мяча.