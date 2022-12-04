Спортивный директор «Оренбурга»: «Работа по усилению уже ведется. Мы ищем центрального защитника»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

«Команда отдыхает, но работа по ее усилению уже ведется. Этот процесс не прекращается. Пока никаких имен называть не будем, но это правда, что мы ищем центрального защитника в Латинской Америке. У нас уже есть опыт», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ближайшее трансферное окно в России откроется 26 января 2023 года. Чемпионат страны по футболу возобновится в начале марта следующего года.

По итогам 17 туров «Оренбург» занимает восьмое месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидером является «Зенит» (42 очка), на второй позиции расположился «Спартак» (36 очков), на третьей — «Ростов» (35 очков).