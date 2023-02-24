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Сегодня, 16:01

Чорлука о братьях Миранчуках: «Всегда говорил: «Не смотрите «Барселону». Мы не будем играть в такой футбол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, как братья Миранчуки всегда мечтали играть в топовом европейском чемпионате.

«Они всегда думали о Европе, всегда хотели играть там. Постоянно «Барселону» смотрели. Я им всегда говорил: «Не смотрите «Барселону». Это нам не нужно. Мы не будем играть в такой футбол. Нам нужно, чтобы вы просто прогрессировали».

Кого я советовали им смотреть? Не знаю, может Англию. Хотел, чтобы они играли в более жесткий футбол. «Барса» контролируют мяч всю игру, а мы не играли в такой футбол. Мы играли в футбол, при котором сидим сзади и надо поймать свой момент впереди», — рассказал Чорлука в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, что Алексей Миранук уехал играть в Италию, а Антон Миранчук до сих пор выступает за «Локомотив».

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
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