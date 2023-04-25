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Экс-защитник «Торпедо» Шустиков стал сотрудником по работе с болельщиками московской команды

Алина Савинова
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Бывший защитник «Акжайыка» Сергей Шустиков вернулся в московское «Торпедо». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Экс-футболист будет занимать должность сотрудника по работе с болельщиками. Его задачи — обеспечение продуктивного взаимодействия между фанатами и московским клубом, организация и участие в мероприятиях по развитию и продвижению бренда команды.

Шустиков играл в составе «Торпедо» с 2015 до 2020 год. Затем два сезона он провел в «Акжайыке». За уральский клуб защитник сыграл в 49 матчах и отметился 1 забитым голом.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/eks-igrok-akzhaiyka-stal-sotrudnikom-po-rabote-s-bolelshikami-rossiiskogo-kluba-245972/
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