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Сегодня, 12:00

Эменике раскритиковал Эмери за слова о том, что игроки «Спартака» «недостаточно хороши»

Микеле Антонов
Корреспондент
Унаи Эмери.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» высказался о прозвище экс-тренера красно-белых Унаи Эмери.

Валерий Карпин и&nbsp;Эммануэль Эменике в &laquo;Спартаке&raquo;. «Карпин не отвечает на сообщения, но все равно он для меня — второй отец!» Эменике — о «Спартаке», Дзюбе и России

«Не буду говорить, правильно это или нет — все-таки после ухода из «Спартака» Унаи завоевал много трофеев. Конечно, он хороший специалист. Но лично мне больше импонирует, когда тренер обращается с игроками как с детьми, а не говорит футболистам, что они недостаточно хороши, чтобы находиться в команде», — сказал Эменике «СЭ».

Экс-футболист сборной Нигерии также рассказал, почему выкладывался на 200 процентов в матчах при Валерии Карпине.

«В общем, недопонимания с Эмери возникали часто. Несмотря на это, стоит признать, что он — качественный специалист. И я его уважаю. Но повторюсь: мне больше импонирует Карпин. Вот он относился ко мне как с сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200 процентов», — добавил Эменике.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, перейдя из «Фенербахче». Нападающий провел 49 матчей за московскую команду, в которых забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.

Эммануэль Эменике
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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