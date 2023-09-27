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Сегодня, 11:45

Эменике заявил о желании пригласить Карпина в сборную Нигерии: «Могу это устроить!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» рассказал, что хочет пригласить главного тренера «Ростова» Валерия Карпина работать в сборной Нигерии.

— Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии, ха-ха!

— С вами в тренерском штабе?

— Да! Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!

54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и в сборной России.

Валерий Карпин и&nbsp;Эммануэль Эменике в &laquo;Спартаке&raquo;. «Карпин не отвечает на сообщения, но все равно он для меня — второй отец!» Эменике — о «Спартаке», Дзюбе и России

Валерий Карпин
Эммануэль Эменике
Сборная Нигерии по футболу
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