Енин верит в возвращение «Торпедо» в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин после поражения от «Локомотива» (1:3) в заключительном туре РПЛ высказался о вылете в Первую лигу.

«Конечно, хотелось бы попрощаться с РПЛ на мажорной ноте. Но это футбол: не забиваем мы — забивают нам. Мы совершаем ошибки, а у «Локомотива» хватает игроков, которые могут наказать за эти ошибки. В принципе, что и было сделано. Наверное, отправиться в Первую лигу — закономерный исход. Раз до этого дошло, значит, так оно и есть. Руководство ставит задачу возвращения обратно. Думаю, шансы очень сильно увеличатся. Мы верим в наше возвращение, почему нет? Мое будущее? Ведем переговоры. Пока нечего говорить. Ясно будет чуть позже. Есть вероятность, что продолжу играть в «Торпедо», — приводит слова Енина Sport24.

В сезоне-2022/23 «Торпедо» набрало 13 очков и вылетело из РПЛ.