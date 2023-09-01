Эракович вызван в сборную Сербии на матчи отбора на чемпионат Европы-2024

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович вызван в сборную Сербии для участия в сентябрьских матчах квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Национальная команда проведет игры с Венгрией и Литвой.

Ранее Хорхе Карраскаль («Динамо»), Матео Кассьерра («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит») и Джон Кордоба («Краснодар») были вызваны в сборную Колумбии на матчи отбора на чемпионат мира-2026.