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Сегодня, 15:15

«Пари НН» — «Рубин»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Матч 7-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Рубин» начнется в 15.15 мск 2 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Юран.
Сергей Юран.
Фото Александр Бормотин / ФК «Пари НН»
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«Пари НН» на своем поле сыграет с «Рубином» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу 2 сентября, в субботу. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, начало — в 15.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Пари НН» — «Рубин» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер», начало — в 15.00.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию с формальными событиями игры.

«Пари НН», который тренирует Сергей Юран, занимает десятое место с 7 очками в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова набрал шесть баллов и располагается на 13-й строчке.

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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