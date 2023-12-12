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Сегодня, 22:30

Еремин считает, что Стоцкий планирует продолжать карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олег Еремин, агент российского защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, заявил, что его клиент планирует еще играть на высоком уровне.

«Последний ли это его профессиональный контракт? Я думаю, что это не последний контракт. Дима всем показал, что он способен играть в футбол на высоком уровне, сам он хочет играть. Я думаю, это не последний контракт, поиграем еще не год и не два. О переговорах пока говорить преждевременно. Хотел бы он остаться в Нижнем Новгороде? При определенных условиях, конечно, да. Почему нет?» — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

34-летний Стоцкий выступает за «Пари НН» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за нижегородцев 19 матчей и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-eremin-kontrakt-s-pari-nn-ne-poslednij-v-kar-ere-stotskogo/
Дмитрий Стоцкий
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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