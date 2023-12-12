Карпукас высказался о жесткой критике Галактионова и Баринова в адрес судей

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас оценил результаты железнодорожников в первой части сезона, а также высказался о критике главного тренера команды Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова в адрес судей после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Смотря на те результаты, которые были, думаю, «Локомотив» мог быть выше по итогам первой части сезона. Много очков упустили, от этого есть небольшое сожаление. Но, принимая во внимание все факторы, находимся там, где и должны. В целом, нормально. После матча с «Крыльями» Баринов и Галактионов очень негативно высказывались о судействе? Я полностью поддерживаю их позицию», — приводит слова Карпукаса Sport24.

После матча против «Крыльев Советов» Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Из-за дисквалификации Баринов пропустил игру с «Зенитом», а Галактионов помимо игры с петербуржцами не сможет присутствовать на скамейке во время встречи 18-го тура с «Уралом».

После предыдущего тура Галактионов получил дисквалификацию на две игры за нецензурную критику судейства матча с «Крыльями Советов» (3:3).