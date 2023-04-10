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Алдонин: «Абы куда в Европу Чалову ехать бессмысленно»

Алдонин поделился эмоциями от выступлений Чалова
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился эмоциями от выступлений нападающего «армейцев» Федора Чалова в текущем сезоне РПЛ.

«25 лет для форварда это самый хороший возраст. Для него самое главное — регулярно забивать. Абы куда в Европу ехать нет смысла. Если будет какое-то серьёзное предложение, то его можно будет рассмотреть его. Чемпионат Чехии? Сейчас футболистам сложно уехать куда-то в Европу. Если им заинтересуется команда уровня Лиги чемпионов, то можно будет рассмотреть ее предложение. А в Чехию зачем ему ехать? В Москве тоже неплохо. Даже лучше», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/23 Чалов провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005079665_aldonin_abyi_kuda_v_evropu_chalovu_ehat_bessmyislenno
Евгений Алдонин
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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