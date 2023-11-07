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Сегодня, 14:45

Бушманов — о прогрессе «Факела»: «Ташуев всегда нацелен на атаку»

Бушманов объяснил, что изменилось в игре «Факела» с приходом Ташуева
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» объяснил, что изменилось в игре «Факела» с приходом Сергея Ташуева.

— Главная неожиданность тура?

— Победа «Факела» в Грозном. Все привыкли, что воронежцы играют вторым номером, вырывая очки благодаря запредельной самоотдаче, контратакам и «стандартам». Обычный набор аутсайдера. Но это не про Ташуева.

— Разве?

— Конечно! Он всегда нацелен на атаку. Может раскрепостить команду, не держит ее на поле в жестких рамках, позволяет импровизировать. Вот и «Факел» сейчас преобразился. Ташуев дал понять ребятам, что они могут играть по-другому.

— Не отсиживаясь 90 минут в обороне?

— Да! Разумеется, надо отталкиваться еще и от уровня игроков. Сказать, что «Факеле» теперь демонстрирует атакующий футбол, было бы преувеличением. Там просто нет исполнителей, с которыми весь матч можно доминировать. Но прогресс налицо. Воронежцы уже не закрываются так, как раньше. Не садятся глубоко в оборону. Наоборот, стараются прессинговать на чужой половине поля, не боятся атаковать. Они поверили в себя!

— Как здорово.

— Да, чем больше таких команд будет в нашем чемпионате, тем интереснее. Показательный момент: в Грозном при счете 1:1 в компенсированное время «Факел» не оберегал очко, как на его месте сделал бы любой аутсайдер, а шел в атаку. И когда забивал Якимов, в штрафной «Ахмата» было шесть игроков гостей!

Полностью интервью Бушманова

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