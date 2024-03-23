Ловчев: «Целое двадцатилетие Уткин — это человек номер один в рассказах о футболе»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о спортивном комментаторе Василии Уткине.

«У меня был недавно юбилей, 75 лет. И Вася не забыл про это, выставил у себя в соцсетях фразу: «Оказалось, что мы с ним жили в километре друг от друга, но ни разу не ходили в гости. А чего я к тебе, Серафимыч, приду? Ты же не пьющий человек. Давай лучше ты ко мне». Получилось так, что я пришел к нему только сюда, на прощание. Целое двадцатилетие Уткин — это человек номер один в рассказах о футболе. Он очень много знал, был большим профессионалом... Здоровье вещь такая, не дай бог с нами такое случилось. Мне не хватает его репортажей, его аналитики», — сказал Ловчев.

Церемония прощания с Уткиным проходит 23 марта в Центральной клинической больнице при президенте России с 11.00 до 14.00. Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет.