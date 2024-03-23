Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

23 марта, 15:15

«Нефтчи» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Нефтчи» 23 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Нефтчи» — «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» должен был сыграть товарищеский матч с «Нефтчи» в субботу, 23 марта. Игра планировалась в Баку на стадионе «Нефтчи Арена», начало — 17:00 по московскому времени (18:00 по местному).

В субботу днем «Спартак» объявил об отмене встречи с «Нефтчи». «Скорбим вместе со всей Россией», — говорился в сообщении красно-белых о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта.

Корзина. Корзина
01 янв, 00:00. ()

«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Нефтчи» идет на третьем месте в чемпионате Азербайджана с 40 очками после 27 встреч.

Последний раз команды встречались 18 июля 2023 года в рамках товарищеского матча. Тогда «Спартак» одержал победу со счетом 2:0. В той игре забитыми мячами отметились российский нападающий Павел Мелешин и нидерландский вингер Квинси Промес.

Футбол
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Фамейе выбыл на месяц, Гоцук должен пропустить столько же. Как КДК накажет капитана «Пари НН»?
Деменко: «Ошибка Адамова? Думаю, Семак обязательно выскажется об этом»
Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»
Романцев — о «Краснодаре»: «Не увидел игровых перемен после возвращения Мусаева»
«Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева
«Краснодар» уходит от игры Ивича. Как Мусаев возвращает романтический футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловчев: «Целое двадцатилетие Уткин — это человек номер один в рассказах о футболе»

«Спартак» объявил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи»