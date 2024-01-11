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Сегодня, 20:49

Ловчев — о назначении португальского скаута в «Спартак»: «Романцев хороший тренер, но его не пригласили даже консультантом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о назначении португальца Жоакима Пинту на пост руководителя селекционного департамента клуба.

«На днях я был на дне рождении у журналиста «Спорт-Экспресса», Акселя Вартаняна. Он написал много исторических вещей. Я шел к этому человеку зная его. Он большой журналист, очень хорошие вещи делал. А этот специалист... Я его просто не знаю. Я не могу ничего сказать. Я знаю, что Романцев хороший тренер. Но его красно-белые ни разу не пригласили даже консультантом. Для меня это непонятно. Я не знаю кто такой Пинту, почему они его взяли? И кто вообще взял другого португальца. Для меня это непонятные вещи. Лучше, чтобы мы знали этих людей по делам. Только и всего», — сказал Ловчев «СЭ».

22 декабря «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал соотечественник Пинту Томаш Амарал. До этого Амарал также работал в «Бенфике».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после завершения зимней паузы красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 1-3 марта.

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
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