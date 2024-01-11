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Сегодня, 20:54

Лещук: «Наш футбол не деградирует, планирую начать карьеру в сборной России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, деградирует ли российский футбол.

«Тяжело сказать. Думаю, не деградирует. Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция — плохо, конечно, но мы играем в своем чемпионате — в целом, неплохо. Моя карьера в сборной? Она еще не начиналась. Планирую начать, хочу стать основным игроком «Динамо» и попасть в национальную команду», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

27-летний Лещук в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Динамо» 7 матчей, пропустил 6 голов и 4 игры отстоял на ноль.

Источник: РБ Спорт
Игорь Лещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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