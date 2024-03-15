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15 марта, 08:15

Мележиков — о Федуне: «Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, я не сдержался»

Мележиков рассказал о ссоре с экс-владельцем «Спартака» Федуном
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

— От какого шага вы отговаривали Федуна особенно долго?

— От увольнения Руя Витории. Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил...

— Ого. Леонид Арнольдович не требовал беспрекословного подчинения?

— Тут как в армии. Пока решение не принято, ты можешь отстаивать свою точку зрения. Как только оформлен приказ, под козырек и выполняй. Поскольку Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Леонид Федун
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