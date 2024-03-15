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15 марта, 08:00

Мележиков — об Абаскале: «Тренер должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Гильермо Абаскале.

— Кто первым в «Спартаке» произнес фамилию Абаскаль?

— Каттани.

— Взглянули вы на Абаскаля — и?.. Сразу поверили в этого студента?

— Возраст-то не смущал. Ну да, молодой, ни опыта, ни титулов. Но теоретическая база впечатляла. Лука сказал, что Гильермо — парень с характером. Тут я доверился Каттани и вскоре убедился, что он не ошибся.

Абаскаль легко нашел контакт с футболистами, поскольку ненамного старше их. В то же время правильно себя поставил, коллектив его зауважал. Первые полгода они были на одной волне, пацаны раскрепостились, радовали игрой и результатом. «Спартак» взлетел на первые места, в команде была потрясающая атмосфера.

— Что же случилось потом?

— То ли повлияла близость Абаскаля к высшему руководству, то ли изменились внутренние настройки в его голове, то ли просто исчез эффект новизны, но от прежней «химии» между тренером и командой ничего не осталось. Я это заметил еще в феврале прошлого года.
Проблемы посыпались как снежный ком: нестабильная игра, неуверенность при выборе стартового состава, недопонимание между футболистами и штабом. Все это мы наблюдали в течение 2023-го. Сейчас атмосфера вроде бы наладилась. Если турбулентность позади, «Спартак» вернется в гонку за медали. Будем надеяться!

— «Спартак» превратил Абаскаля в неврастеника? Подозрительного ко всему вокруг, желающего контролировать даже покраску стен на базе?

— Бог с ней, с покраской, не хочется опять мусолить эту тему. Меня гораздо больше волнует его отношение к ребятам. Что-то многовато негативных историй — Бальде, Николсон, Литвинов, Соболев, Джикия...

Тренер должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу. Для футболистов честность — самое главное. Честность в принятии решений, выборе состава, оценке сильных и слабых качеств каждого. Здесь к Абаскалю возникли вопросы. Не только у меня — у всей команды!

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
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