Мележиков — об Абаскале: «Тренер должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Гильермо Абаскале.

— Кто первым в «Спартаке» произнес фамилию Абаскаль?

— Каттани.

— Взглянули вы на Абаскаля — и?.. Сразу поверили в этого студента?

— Возраст-то не смущал. Ну да, молодой, ни опыта, ни титулов. Но теоретическая база впечатляла. Лука сказал, что Гильермо — парень с характером. Тут я доверился Каттани и вскоре убедился, что он не ошибся.

Абаскаль легко нашел контакт с футболистами, поскольку ненамного старше их. В то же время правильно себя поставил, коллектив его зауважал. Первые полгода они были на одной волне, пацаны раскрепостились, радовали игрой и результатом. «Спартак» взлетел на первые места, в команде была потрясающая атмосфера.

— Что же случилось потом?

— То ли повлияла близость Абаскаля к высшему руководству, то ли изменились внутренние настройки в его голове, то ли просто исчез эффект новизны, но от прежней «химии» между тренером и командой ничего не осталось. Я это заметил еще в феврале прошлого года.

Проблемы посыпались как снежный ком: нестабильная игра, неуверенность при выборе стартового состава, недопонимание между футболистами и штабом. Все это мы наблюдали в течение 2023-го. Сейчас атмосфера вроде бы наладилась. Если турбулентность позади, «Спартак» вернется в гонку за медали. Будем надеяться!

— «Спартак» превратил Абаскаля в неврастеника? Подозрительного ко всему вокруг, желающего контролировать даже покраску стен на базе?

— Бог с ней, с покраской, не хочется опять мусолить эту тему. Меня гораздо больше волнует его отношение к ребятам. Что-то многовато негативных историй — Бальде, Николсон, Литвинов, Соболев, Джикия...

Тренер должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу. Для футболистов честность — самое главное. Честность в принятии решений, выборе состава, оценке сильных и слабых качеств каждого. Здесь к Абаскалю возникли вопросы. Не только у меня — у всей команды!