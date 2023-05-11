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РПЛ

Сегодня, 01:15

Евсеев объяснил, почему «Факел» часто играет вничью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев объяснил большое количество ничейных результатов у команды в этом сезоне.

«Ничьи же были разные. Например, домашняя игра с «Динамо» (3:3) — проиграли 0:2 в первом тайме, а второй тайм включаешь на 48-й минуте, а счет уже 2:3. Игроки выходят из раздевалки, а уже готовы траву рвать. Так у нас и с «Ростовом» получилось. Рук не опускают, поэтому ничьи. Не было такого, чтобы команда бросала весла в той или иной ситуации. Мало побед, но это опыт, который приходит со временем. Для этого надо решить определенные задачи в этом сезоне», — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В 26 турах РПЛ «Факел» одержал 4 победы, 12 раз сыграл вничью и уступил в 10 встречах. Воронежцы лидируют по количеству ничьих в текущем сезоне.

Вадим Евсеев
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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