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Сегодня, 00:55

Евсеев: «У меня репутация сурового мужика? Это обложка»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото ФК «Факел»
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал о знакомстве с игроками воронежцев.

Мы видели после матча в «Ростове», как команда реагировала на ваше появление в раздевалке, ваш фирменный прыжок на стол, какие были эмоции. А как команда вас встретила? У Вадима Евсеева-тренера репутация сурового, пусть откровенного и честного, но сурового мужика. Как они на вас смотрели, что они ждали?

Это по телевизору у всех складывается такое мнение. Обложка — это одно, а в процессе работы — это уже другие отношения с футболистами. В моем понимании сначала надо объяснить, а потом требовать с футболистов. Мы будем сначала рассказывать, что надо сделать, а потом уже требовать.

Мы разобрали игру с «Ростовом», игрокам не надо по много раз повторять одно и то же, они схватывают. Понятно, что есть, кому надо повторять. Будем над этим скрупулезно работать, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

47-летний специалист возглавил «Факел» в начале мая, сменив на посту главного тренера Дмитрия Пятибратова. В дебютном матче под его руководством команда обыграла «Ростов» (2:0). После 26 туров воронежцы с 24 очками занимают 13-е место в РПЛ.

Вадим Евсеев
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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