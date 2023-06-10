Евсеев прокомментировал победу «Факела» в стыковых матчах

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о победе его команды в стыковых матчах над «Енисеем» (1:0; 2:0) за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Я чувствую гордость за ребят, за болельщиков, за руководство, за губернатора. Генеральный директор говорил, что мы будем бороться за то, чтобы остаться — мы остались.

В первой игре мы были очень хорошо организованы, ничего не дали создать сопернику. Во втором матче, конечно, «Енисею» уже нечего было терять, поэтому они пытались создавать моменты. Мы забили, как вы видите, три мяча, соперник — ноль. Поэтому, наверное, закономерно мы выиграли», — сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции.

«Факел» с 30 очками финишировал на 14-м месте в РПЛ. Команда второй сезон подряд сыграет в высшем дивизионе.