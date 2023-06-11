Полузащитник «Енисея» Ушатов — об игре с «Факелом»: «Проиграли немного не по делу»

Полузащитник «Сочи», выступающий на правах аренды за «Енисей», Кирилл Ушатов прокомментировал «СЭ» итоги стыковых матчей против «Факела».

«По прошедшей игре не сказал бы, что «Факел» и «Енисей» команды из разных лиг, — сказал Ушатов «СЭ». Считаю, что мы проиграли немного не по делу. Понятно, что есть итоговый результат, тем более это было двухраундовое противостояние, но тем не менее даже после домашнего поражения вполне могли все решить в свою пользу сегодня. Ничего страшного, крепче будем».

Ушатов также заявил, что возвращается в «Сочи».

«Аренда в «Енисее» у меня на данный момент закончилась. Отличные впечатления от команды и от города. Теперь возвращаюсь в «Сочи», с кем у меня действующий контракт. Естественно, любой футболист хочет играть как можно больше, но нынешний сезон из-за травмы получился у меня немного скомканным. Надеюсь, в предстоящем удастся проявить себя в полной мере. Сейчас уже полностью восстановился, поэтому нужно просто как следует поработать на сборах и все должно быть отлично», — добавил Ушатов.

«Факел» в ответном переходном матче РПЛ обыграл «Енисей» со счетом 2:0. Общий счет по сумме двух встреч 3:0 в пользу «Факела». Таким образом, воронежцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Енисей» продолжит выступление в первой лиге.