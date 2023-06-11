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Сегодня, 15:10

Тренер «Енисея» Ивахов — Асхабадзе: «Пусть свои деньги считает»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил гендиректору «Факела» Роману Асхабадзе на слова о бюджете красноярского клуба.

«Что касается слов господина Асхабадзе о бюджете «Енисея», пусть он считает свои деньги. Мериться бюджетом с премьер-лигой мы не готовы», — сказал Ивахов «СЭ».

Ранее гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью Sport24 высказался о качестве организации матча в Красноярске, а также выразил мнение, что «с таким бюджетом» «Енисей» уже несколько лет должен играть в РПЛ.

Футбол
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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