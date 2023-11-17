Евсеев: «Пригласить Мостового на стажировку в «Кубань»? Это тренд какой-то сейчас, не пойму?»

Сегодня, 20:20
Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев ответил на вопрос о приглашении Александра Мостового на стажировку в кубанский клуб.
«Пригласить Мостового на стажировку? Не ко мне вопрос вообще. Я читаю сейчас все СМИ, и везде одни и те же вопросы про стажировку Мостового. Это что, тренд какой-то сейчас? Не могу понять этого. Откуда такие тренды пошли: где Мостовой будет проходить стажировку», — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.
Ранее появилась информация о том, что Мостовой может пройти стажировку в «Факеле» у Сергея Ташуева.
21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.