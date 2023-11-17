Черчесов: «В раздевалке при всех уничтожил Смольникова. Ромащенко тогда сказал, что я его убил»

Бывший главный тренер «Жемчужины» Станислав Черчесов рассказал, как защитник Игорь Смольников попал в сочинский клуб из «Локомотива».

«Я уже был в «Жемчужине», звоню в «Локо», спрашиваю про Смольникова. Они там вообще все удивились. В итоге он у нас. На одну игру выпустили, на вторую — ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60 минуте, на 68 заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил. Мне Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом. Мы с «Ростовом» играли на Кубке, там был Белоус тогда. Он спросил, кого, на фоне расформирования «Жемчужины», можно предложить. Я предложил Смольникова. Он удивился. Что было дальше, вы знаете. Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» — цитирует Черчесова Metaratings.ru.

Черчесов был главным тренером «Жемчужины» с декабря 2010 года по август 2011-го. Смольников играл за сочинскую команду на правах аренды с января по июнь 2011 года. Всего он провел 20 матчей за «Жемчужину», в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.