«Факел» — «Краснодар»: Квеквескири отыграл один мяч

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».

Хавбек отличился на 72-й минуте. Игрок поразил ворота точным ударом в «девятку». Счет в матче — 3:2 в пользу «быков».

Этот гол стал вторым для Квеквескири в текущем сезоне РПЛ.