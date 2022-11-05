Червиченко: «Если бы нарушение Соболева судили бы объективнее, то «Спартак» и с ничьей бы не уехал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результате матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (1:1).

«Спартак» и в прошлом туре не очень уверено выиграл. На мой взгляд, у красно-белых сейчас начинается спад. Если бы нарушение Соболева судили бы объективнее, то «Спартак» и с ничьей бы не уехал. Александр опять наиграл на красную карточку. Соболев как-будто пытается бороться с собой, наступают просветления, но потом опять начинается приступ гопничества. Видимо, у него есть природное хамство, которое неискоренимо.

Плюс надо отметить, что «Сочи» безобразно использует свои моменты, которые есть. Такое ощущение, что атакующих игроков сочинцев взяли из дубля. Раньше эта команда была гораздо интереснее, но даже такой «Сочи» выглядел лучше, чем «Спартак», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» с 33 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда из Сочи расположилась на 9-й позиции (22 очка).