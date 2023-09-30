«Факел» встретится с «Сочи» в рамках 10-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 октября. Матч пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Факел» — «Сочи» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 13.45 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

По итогам 9-ти туров команда Сергея Ташуева занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками. Южане находятся на 15-м месте, в их активе — 6 баллов.

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