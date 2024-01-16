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Сегодня, 10:08

Фассон отсутствует на утренней тренировке «Локомотива». Он улетел в олимпийскую сборную Бразилии

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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон отсутствует на утренней тренировке команды на первом сборе в ОАЭ. Это связано с тем, что футболист улетел в олимпийскую сборную Бразилии.

Ранее «СЭ» сообщал, что 22-летний защитник вызван в олимпийскую сборную своей страны. Фассон не входил в первоначальный состав команды, озвученный национальной федерацией 5 января.

Олимпийский отборочный турнир КОНМЕБОЛ пройдет с 20 января по 11 февраля 2024 года. По его итогам две команды получат право принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр-2024.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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