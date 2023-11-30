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Сегодня, 11:34

Файзуллаев сделал выбор между Месси и Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев объяснил, почему предпочитает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Конечно, Месси. Почему? По стилю игры», — приводит слова Файзуллаева «РБ Спорт».

36-летний аргентинец летом подписал контракт с «Интер Майами», когда завершилось его соглашение с «ПСЖ». Месси провел 14 матчей за американский клуб, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». В текущем сезоне 38-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 19 матчах за саудовский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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