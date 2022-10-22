Федоров — о поражении «Локомотива» от «Динамо»: «Все бились настолько, насколько могли»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в матче 14-го тура чемпионата России.

— Даже в раздевалку сейчас зашел и поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что не было сегодня равнодушных. Все бились настолько, насколько могли. Динамо нас переиграло за счет свежести. Где-то злую шутку с нами сыграл наш быстрый гол.

— Вы сказали, что команда проявила самоотдачу, но во втором тайме ребята сыграли очень слабо. Команда не играла сегодня за тренера, а вы заслуживаете большего.

— Я с вами полностью не согласен. Мы отдали очень много сил, третья игра за неделю, очень маленькая ротация, в отличие от «Динамо». Минут 60 мы выглядели неплохо, но невынужденные ошибки заставляли нас тратить еще больше сил. На атаку нас не хватило.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.