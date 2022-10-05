Федотов отреагировал на возможное получение Малкомом и Клаудиньо российского гражданства

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался о возможном получении бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

— Клаудиньо и Малком хотят получить российский паспорт. Как вы смотрите на эту ситуацию?

— Это их выбор. Как я к этому отношусь?

— Если, например, Виллиан Роша захочет поменять гражданство?

— Вот и спросим у него.

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основной идеей получения российского гражданства является возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.