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Сегодня, 18:20

Федотов ответил, существует ли для него понятие Fair Play

Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, существует ли для него понятие Fair Play.

— Существует ли для вас понятие Fair Play?

— Конечно, Fair Play есть. Человеческие отношения и порядочность никуда не делись. Иной раз верх берут эмоции, возникают непредвиденные ситуации. Их миллион. Где-то два человека или даже группа людей не может найти компромисс, но это не значит, что честной игры нет. Просто все очень хотят победить.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, *? Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, ***, клоун».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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