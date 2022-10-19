Федотов ответил, существует ли для него понятие Fair Play

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, существует ли для него понятие Fair Play.

— Существует ли для вас понятие Fair Play?

— Конечно, Fair Play есть. Человеческие отношения и порядочность никуда не делись. Иной раз верх берут эмоции, возникают непредвиденные ситуации. Их миллион. Где-то два человека или даже группа людей не может найти компромисс, но это не значит, что честной игры нет. Просто все очень хотят победить.

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, *? Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, ***, клоун».