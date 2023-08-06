Федотов: «Думаю, у «Зенита» есть свободные средства, которые могут вложить в новую суперзвезду»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе нападающего Малкома из «Зенита».

«Трансферное окно еще не закрыто, — цитирует «РБ Спорт» Федотова. — Думаю, что они понимали, что будет продажа кого-то из ведущих футболистов. Думаю, что «Зенит» в этом плане сработает, у них есть свободные средства, которые могут вложить в новую суперзвезду».

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками, но команда из Санкт-Петербурга еще не провела свой матч против «Динамо» в 3-м туре чемпионата страны.