Федотов впервые за пять лет проиграл «Спартаку»

21 мая, 20:21
Поражение в главном московском дерби (1:2) стало для главного тренера ЦСКА Владимира Федотова вторым в матчах против «Спартака». В июле 2018 года специалист проиграл красно-белым с «Оренбургом», для которого тот матч был первым после возвращения в премьер-лигу. В последующих восьми встречах команды Федотова одержали шесть побед при двух ничьих.
Все матчи Владимира Федотова против «Спартака»
|
Дата
|
Клуб Федотова
|
Тренер «Спартака»
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
28.07.2018
|
Оренбург
|
Массимо Каррера
|
Москва
|
0:1
|
Жиго
|
26.05.2019
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
Оренбург
|
2:0
|
Рикарду Алвеш, Кулишев
|
29.09.2019
|
Оренбург
|
Олег Кононов
|
Москва
|
2:1
|
Малых, Деспотович — Мельгарехо
|
11.07.2020
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
Сочи
|
1:0
|
Маслов, в свои ворота
|
09.08.2020
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
Москва
|
2:2
|
Полоз, Нобоа — Соболев, Ларссон
|
12.12.2020
|
Сочи
|
Доменико Тедеско
|
Сочи
|
1:0
|
Нобоа
|
26.08.2021
|
Сочи
|
Руй Витория
|
Москва
|
2:1
|
Барсов, Юсупов — Зобнин
|
13.12.2021
|
Сочи
|
Руй Витория
|
Сочи
|
3:0
|
Нобоа, Попов, Юсупов
|
16.10.2022
|
ЦСКА
|
Гильермо Абаскаль
|
Москва
|
2:2
|
Чалов-2 — Зиньковский, Соболев
|
21.05.2023
|
ЦСКА
|
Гильермо Абаскаль
|
Москва
|
1:2
|
Медина — Промес-2
Итого: +6=2-2, мячи 16-9.