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21 мая, 20:21

Федотов впервые за пять лет проиграл «Спартаку»

Кирилл Бурдаков
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Поражение в главном московском дерби (1:2) стало для главного тренера ЦСКА Владимира Федотова вторым в матчах против «Спартака». В июле 2018 года специалист проиграл красно-белым с «Оренбургом», для которого тот матч был первым после возвращения в премьер-лигу. В последующих восьми встречах команды Федотова одержали шесть побед при двух ничьих.

Все матчи Владимира Федотова против «Спартака»

Дата

Клуб Федотова

Тренер «Спартака»

Город

Счет

Голы

28.07.2018

Оренбург

Массимо Каррера

Москва

0:1

Жиго

26.05.2019

Оренбург

Олег Кононов

Оренбург

2:0

Рикарду Алвеш, Кулишев

29.09.2019

Оренбург

Олег Кононов

Москва

2:1

Малых, Деспотович — Мельгарехо

11.07.2020

Сочи

Доменико Тедеско

Сочи

1:0

Маслов, в свои ворота

09.08.2020

Сочи

Доменико Тедеско

Москва

2:2

Полоз, Нобоа — Соболев, Ларссон

12.12.2020

Сочи

Доменико Тедеско

Сочи

1:0

Нобоа

26.08.2021

Сочи

Руй Витория

Москва

2:1

Барсов, Юсупов — Зобнин

13.12.2021

Сочи

Руй Витория

Сочи

3:0

Нобоа, Попов, Юсупов

16.10.2022

ЦСКА

Гильермо Абаскаль

Москва

2:2

Чалов-2 — Зиньковский, Соболев

21.05.2023

ЦСКА

Гильермо Абаскаль

Москва

1:2

Медина — Промес-2

Итого: +6=2-2, мячи 16-9.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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