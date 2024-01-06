Федун не видит смысла в возрождении «Спартака-2»: «Надо определиться со стратегией, а ее нет»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» оценил решение о возрождении второй команды красно-белых— «Спартака-2».

«Я так понимаю, что у новых владельцев «Спартака» есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение «Спартака-2». Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в «Спартаке-2]. Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках — это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» объявил о возрождении второй команды 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.