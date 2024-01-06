Федун о назначении Амарала в «Спартак»: «Первые выводы о его работе будем делать в середине мая»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Я практически не знаю Амарала. Знаю только, что «Бенфика», откуда пришел этот специалист, всегда славилась своей скаутской службой. Будем надеяться, что команда получит какие-то дополнительные бонусы. Амарал — молодой парень, судить о его работе будем в конце этого года, когда мы увидим, кого он купил, какого уровня новички будут, кого клуб продаст и за сколько. В футболе простая система — или результат есть, или его нет. Но первые выводы будем делать уже в середине мая», — сказал Федун «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом. Специалист подписал контракт с московским клубом в декабре 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.