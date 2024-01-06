Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Федун о назначении Амарала в «Спартак»: «Первые выводы о его работе будем делать в середине мая»

Константин Белов
Корреспондент
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Я практически не знаю Амарала. Знаю только, что «Бенфика», откуда пришел этот специалист, всегда славилась своей скаутской службой. Будем надеяться, что команда получит какие-то дополнительные бонусы. Амарал — молодой парень, судить о его работе будем в конце этого года, когда мы увидим, кого он купил, какого уровня новички будут, кого клуб продаст и за сколько. В футболе простая система — или результат есть, или его нет. Но первые выводы будем делать уже в середине мая», — сказал Федун «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом. Специалист подписал контракт с московским клубом в декабре 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Томаш Амарал
3
Обсудить
Читайте также
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
Чехия победила Финляндию со счетом 8:5 и взяла бронзу МЧМ-2024
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Федун остался недоволен расходами и результатами «Спартака» в первой части сезона: «Крайне средне»
Юрист «Спартака» — о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ: «Рановато говорить»
Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после публикации фото со дня рождения в Дубае
«Рубин»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
«Ростов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
«Когда Игорь принес первые деньги, я плакала». Каким было детство Акинфеева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Ростов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Федун не видит смысла в возрождении «Спартака-2»: «Надо определиться со стратегией, а ее нет»