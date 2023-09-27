Фернандес: «Чемпионат сложный, все команды по-особенному настраиваются на матчи против «Зенита»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о текущем турнирном положении санкт-петербургского клуба.

«Зенит» в самом деле многократныи? и многолетнии? чемпион, 5 лет подряд завоевывал титул чемпиона России, брал кубки. Сеи?час у нас не та позиция, на которую рассчитывали. Но это вполне объяснимо. Чемпионат сложныи?, все команды, особенно после стольких лет доминирования «Зенита», по-особенному настраиваются на каждыи? матч против нас. «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА — очень сильные команды. Даже и «Ростов», пусть сеи?час у них не лучшии? период. Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину», — цитирует Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

После девяти туров сине-бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (21 очко). Вторая позиция у «Крыльев Советов» (18 очков). 30 сентября «Зенит» на выезде сыграет против «Оренбурга». Начало матча — в 12.00 по московскому времени.